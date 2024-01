"Plus de prix, moins de normes": Jonathan s'élance pour l'opération escargot et les barrages filtrants des agriculteurs wallons en province de Liège

La colère des agriculteurs français s'est propagée en Belgique ce vendredi. Les jeunes agriculteurs wallons ont retourné les panneaux à l'entrée et à la sortie des villes et villages dans certaines régions. Dans la province de Liège, une opération escargot ainsi que des barrages filtrants se mettront progressivement en place au cours de la matinée, nous avons suivi des agriculteurs qui se mettaient en route pour le convoi ce vendredi matin.

Jonathan est un producteur laitier et explique les deux problèmes principaux auxquels les agriculteurs doivent faire face. "Le premier gros problème, c'est que nos charges ont augmenté avec nos prix de vente l'année dernière, mais depuis un petit temps, nos prix ont diminué alors que nos charges sont restées les mêmes. Le deuxième problème, c'est qu'il faut répondre à toutes les normes de la Région wallonne imposées par l'Apaq-W, et ces normes sont de plus en plus contraignantes".