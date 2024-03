Pour dénoncer une future autoroute controversée en France, deux militants décident de se percher dans un arbre à Bruxelles 

Ce dernier prévoit de bétonner 400 hectares et d'exproprier 150 paysans, suscitant l'opposition de la population locale. Plus de 2.000 scientifiques ont également apporté leur soutien à la contestation. Selon le fondateur du GNSA, l'A69 ne ferait gagner que 10 à 12 minutes de trajet par rapport à la nationale existante, qui est peu fréquentée avec seulement 8.000 véhicules par jour.

De plus, "la construction du nouvel axe est présentée comme un 'projet social', alors que l'aller-retour sur 53 kilomètres coûterait 17 euros", a pointé M. Brail. Malgré les multiples manifestations, les autorités françaises continuent de porter le projet autoroutier. En novembre dernier, une zone à défendre (ZAD) a notamment été mise en place par les militants afin de protéger les terres de la destruction et de la bétonisation. Les grimpeurs se sont mobilisés à même les arbres pour empêcher toute coupe.

"La réponse de l'État et de la police française a été immédiatement brutale, et de nombreuses violences psychologiques et physiques ont été commises", a déploré le fondateur du GNSA. À l'heure actuelle, la police bloque encore le ravitaillement en nourriture et en eau des activistes dans les arbres. En investissant les arbres en face des institutions européennes, les membres du GNSA, dont Thomas Brail, réclament un "ravitaillement immédiat" des militants perchés sur le tracé de l'autoroute, "comme l'a préconisé le rapporteur de l'ONU, Michel Forst", a rappelé M. Brail.