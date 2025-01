Pour des raisons écologiques, cette ville belge propose de… manger son sapin

Contrairement aux conifères scandinaves, souvent issus de réserves naturelles, les sapins belges ne présentent pas les mêmes garanties de sécurité. En cause : les traitements potentiels appliqués aux arbres, comme les produits ignifuges destinés à renforcer leur résistance au feu.

Ces substances, difficiles à identifier pour les consommateurs, peuvent s’avérer nocives voire dangereuses en cas d’ingestion. L’Afsca met également en garde contre l’if, un arbre souvent confondu avec le sapin et extrêmement toxique.

Une tradition nordique à réserver aux initiés

La consommation de sapin reste une pratique marginale et culturellement étrangère en Belgique. En l’absence de garanties sur la provenance et les traitements des arbres, l’Afsca déconseille fortement cette initiative au grand public.

Pour les amateurs de traditions écologiques, mieux vaut donc opter pour des alternatives plus sûres et tout aussi responsables.

En attendant, les sapins non traités peuvent toujours être recyclés sous d'autres formes, comme du compost ou du paillage, une solution bien plus adaptée à nos habitudes et à nos infrastructures.