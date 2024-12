Pourquoi les marchés de Noël ne s'appellent-ils plus ainsi ?

Vous l'avez peut-être remarqué, les marchés de Noël ne portent plus le même nom. À Bruxelles, on parle de "Plaisirs d'Hiver", et à Mons, de "Mons Cœur en Neige". Mais pourquoi ce changement ? Selon le cabinet de Philippe Close, il ne s'agit pas du tout d'une tradition qui serait "reniée".