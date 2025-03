Près de 1.000 personnes manifestent contre les violences policières à Bruxelles: des tags, graffitis et dégradations constatés

Près de 1.000 personnes sont réunies dans les rues de Bruxelles cette après-midi. Elles se sont données rendez-vous à 14h sur la place du Luxembourg, avant d'entamer leur traversée de la ville. "Cette manifestation est un moment crucial pour les familles des victimes, les mouvements sociaux et tous les citoyens engagés pour une société plus juste et plus sûre. Ensemble, nous devons nous unir et faire entendre notre voix contre l'impunité et les violences policières" ont déclaré les organisateurs.

Le cortège de manifestants a effectué plusieurs arrêts sur le parcours, afin de permettre à diverses personnes de prendre la parole, notamment des proches de victimes de la violence policière, mais aussi pour se recueillir en mémoire des victimes décédées.