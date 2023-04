Près de 12.000 reports de paiement de crédits hypothécaires octroyés en six mois

Entre octobre et la fin mars, 11.946 reports de paiement de crédits hypothécaires ont été accordés par le secteur financier à des clients rencontrant des difficultés financières, rapporte la fédération Febelfin mercredi. Le montant moyen des reports de paiement demandés par les ménages touchés a atteint 470 euros par mois.

En six mois, jusqu'à la fin mars, 11.946 reports de paiement ont été accordés dont 70% (8.347) dans le cadre de Febelfin. Pour 3.600 crédits (30%), des solutions sur base individuelle ont été proposées.

Les personnes qui ont obtenu un report de paiement d'un crédit immobilier ne doivent pas effectuer de remboursement de capital pendant 12 mois. Les intérêts restent pas contre bien dus. La durée du crédit est ensuite prolongée de la période de report octroyée. Les banques se sont également engagées à ne pas facturer les frais de dossier ou administratifs d'usage.

Pour pouvoir en bénéficier, le crédit immobilier devait avoir été contracté pour le lieu de résidence principale des emprunteurs en Belgique (au moment de la demande de report de paiement) et le total des actifs mobiliers sur l'ensemble des comptes (épargne, à vue et portefeuille d'investissements) ne devait pas être supérieur à 10.000 euros. L'emprunteur candidat au report ne devait par ailleurs avoir aucun report de paiement enregistré en date du 1er mars et bénéficier d'un plan de remboursement en cours ou demandé auprès de son fournisseur d'énergie.