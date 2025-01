Procès #BalanceTonBar: le serveur accusé de viol acquitté au bénéfice du doute

Cette affaire, qui avait fait grand bruit et qui avait fait naitre le mouvement #BalanceTonBar", vient de prendre un nouveau tournant devant le tribunal correctionnel de Bruxelles.

Il y a 3 ans, plusieurs étudiantes disaient avoir été droguées, puis violées par un serveur du Waff. Très vite, le nom et l'adresse du serveur étaient dévoilés sur les réseaux sociaux. Au fur et à mesure de l'enquête, la plupart des plaintes étaient classées sans suite.

Rappel des faits

L'histoire commence il y a trois ans, dans le quartier du cimetière d'Ixelles. Plusieurs étudiantes décident alors de sortir du silence et leurs témoignages révèlent des similitudes glaçantes. Une soirée, un verre offert, et puis le noir total : elles se réveillent ensuite, et réalisent qu'elles ont été violées.

Très vite, les réseaux sociaux s’enflamment : l’indignation et la colère poussent alors de nombreux internautes à chercher l’identité exacte de l'auteur. Deux plaintes sur 17 ont finalement abouti à un procès.

De son côté, l'ancien barman, aujourd'hui âgé de 31 ans, admet qu'il y a eu relation sexuelle, mais il conteste le viol. Son avocate demandait son acquittement avec comme argument que son client était alcoolisé et ne connaissait pas bien les victimes : selon elle, il ne pouvait donc pas percevoir l’absence de consentement.

Les avocats des victimes, quant à eux, contestaient cette version et affirment que l’accusé était conscient de leur vulnérabilité.