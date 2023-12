Prolongation du nucléaire: l'accord avec Engie est bouclé, annonce Tinne Van der Straeten

L'accord avec Engie en vue de prolonger l'activité de deux réacteurs nucléaires est bouclé, a annoncé dimanche la ministre fédérale de l'Energie, Tinne Van der Straeten, au cours de l'émission "De Zevende Dag" (VRT).

En mars 2022, le gouvernement fédéral a décidé de prolonger de dix ans l'activité des réacteurs de Tihange 3 et Doel 4, les plus récents du parc nucléaire belge. La décision de principe a été suivie de longues négociations avec le groupe français Engie, opérateur des centrales nucléaires belges. A plusieurs reprises, des accords intermédiaires ont été annoncés. A la fin juin, les deux parties ont convenu des modalités de cette prolongation: échéances, financement du démantèlement et de la gestion des déchets, etc.