Quelque 99 millions de litres de bière belge produits en moins entre 2022 et 2023

L'Allemagne reste, comme en 2022, le plus grand producteur de pintes (7,2 milliards de litres). L'Espagne (4), la Pologne (3,5), les Pays-Bas (2,4) et enfin la Belgique avec un peu plus de 2 milliards de litres figurent également dans le top 5.

Avec 1,8 milliard de litres expédiés en 2023, les Pays-Bas sont, à l'instar des années précédentes, le plus grand exportateur. En 2022, la Belgique était toujours le deuxième pays exportateur avec 1,6 milliard de litres exportés, tandis qu'en 2023, le plat pays partage cette place avec l'Allemagne (1,4 milliard).

Au sein de l'UE, la France reste le plus grand importateur de bières (0,9 milliard de litres). Rien ne change non plus en dehors de l'UE: les Britanniques demeurent les plus grands amateurs de bière européenne avec 0,8 milliard de litres importés.