Rajacenna est une artiste qui peint aussi bien avec les mains... qu'avec les pieds: elle est même capable de travailler sur plusieurs tableaux

"Il y a cinq ans, j'ai commencé à peindre à deux mains, et à un moment donné, un journaliste a plaisanté en me demandant si, à l'avenir, je pouvais aussi le faire avec les pieds, j’ai essayé, pour rigoler et… ça a fonctionné", explique-t-elle.

Un pinceau dans chaque mains, deux autres aux pieds et 10 toiles réparties autour d’elle. Rajacenna, artiste néerlandaise, peint un tableau, puis un autre et parfois même plusieurs en même temps : un talent qu’elle a découvert un peu par hasard.

Chat, astronautes et panda à lunettes prennent forme. De plus, distinguer un tableau peint à la main d’un autre peint au pied est quasiment impossible, sauf pour l’artiste de 31 ans. "Je vois vraiment une grande différence, car c'est un peu plus grossier et c'est aussi un peu moins précis", estime-t-elle.

Perfectionniste, Rajacenna planifie tous ses gestes et, très concentrée, dans une position inconfortable, elle réalise cette prestation pour contrer l’ennui sous le regard admiratif des visiteurs. "C'est très spécial que quelqu'un puisse faire quelque chose en même temps avec sa main gauche, sa main droite et avec les pieds aussi. C'est extraordinaire ! Je n'arriverais même pas à peindre comme ça avec ma main droite", explique un amateur admiratif.

"Faire tout cela en même temps provoque en moi une sorte de sentiment de méditation…cela m’apaise vraiment", détaille l'artiste. Une particularité qui selon l’artiste est liée au fait que dans son cerveau, les hémisphères droit et gauche sont 3 fois plus connecté que la moyenne.