La Fromagerie des Pays de Savoie procède mardi au retrait et au rappel des fromages "Abondance au lait cru AOP" de la marque Itinéraire des Saveurs en raison de la présence possible de bactéries escherichia coli (STEC).

Cette bactérie peut entraîner dans la semaine qui suit la consommation de produits contaminés, des diarrhées parfois sanglantes, des douleurs abdominales et des vomissements, accompagnés ou non de fièvre.

Les produits concernés portent les numéros de lots et dates de péremption suivants : date de péremption: 02/08/2024 - lots A4157003261 et A4158000761, et date de péremption: 15/08/2024 - lot A4164003374. Ils ont été commercialisés dans les points de vente Intermarché & Intermarché by Mestdagh entre le 25 juin et le 12 juillet 2024.