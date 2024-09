Reconnaissez-vous ces individus? Ils sont recherchés pour avoir commis un vol avec violences

Le 1er individu s'exprimait dans un néerlandais approximatif. Il mesure environ 1m75 et est de corpulence normale. Au moment des faits, il portait une veste matelassée vert foncé avec une capuche bordée de fourrure, un pantalon cargo beige, des baskets noires à semelles blanches de marque "Nike" et un bonnet noir.

Le 2ème suspect a poussé la victime au sol. Il mesure environ 1,70 m et est de corpulence normale. Il a les cheveux foncés avec une bande latérale rasée, une barbe et une moustache foncées. Au moment des faits, il portait une veste noire, un pantalon gris, des chaussures noires et fumait une cigarette.

La montre volée est une Rolex Datejust composée d'un cadran gris avec des chiffres romains verts. Cette montre a peut-être été proposée à vente.

Si vous reconnaissez ces individus ou si cette montre vous a été proposée à la vente ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro de téléphone gratuit 0800 /30 300