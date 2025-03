Réforme du chômage: déjà débordés, les CPAS craignent "un retournement historique"

Actuellement, environ 4% des adultes en Wallonie bénéficient de l'aide des CPAS. Un peu plus de 116.000 personnes perçoivent chaque mois le revenu d'intégration sociale. Un chiffre qui risque fortement d'augmenter avec la réforme du chômage. "Avec la réforme qui s'annonce, on va avoir plus de personnes au CPAS qu'au chômage. Et ça, c'est vraiment un retournement historique", analyse Luc Vandormael, le président de la fédération des CPAS wallon.

Le CPAS de Liège estime entre 2.300 et 2.800 le nombre de demandes de revenus d'intégration sociale supplémentaires. C'est pratiquement une hausse de 20% de bénéficiaires en plus. Coût estimé ? Entre 11 et 16 millions d'euros, en partie à charge de la ville de Liège.