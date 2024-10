Réglez bien vos montres: la Belgique repassera à l'heure d'hiver dans la nuit de samedi à dimanche

En Belgique, le changement d'heure saisonnier a été instauré à la fin des années 1970. L'heure d'été avait alors été créée pour réduire l'éclairage et, par conséquent, réduire la consommation d'énergie, mais elle fait aujourd'hui l'objet d'un débat.

Selon les détracteurs, les gains énergétiques seraient peu probants. Le changement d'heure entraînerait en outre une perturbation de notre horloge biologique qui permet de réguler, sur un cycle de 24 heures, divers processus physiologiques à l'instar du sommeil.

En 2018, la Commission européenne a proposé de supprimer le changement d'heure et d'utiliser la même heure toute l'année. Les résultats des sondages menés auprès des Européens étaient positifs. Pourtant, le projet semble être au point mort. Et la Belgique n'est pas plus avancée.