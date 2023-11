Rentrée victorieuse de Delfine Persoon, Robin Barbiaux champion du Benelux des mi-lourds

L'ancienne championne du monde des poids légers (entre 58,967 et 61,234 kg) qui n'avait plus boxé depuis la conquête du titre WBC Silver des super-plumes (entre 57,152 et 58,967 kg) aux points contre la Sud-Coréenne Bo Mi Re Shin, le 28 mai à Torhout, rêve toujours de décrocher un dernier grand titre mondial. Mais le contrôle antidopage positif de l'Américaine Alycia Baumgardner, la championne WBA, WBC, WBO, IBF et IBO des super plumes, après sa victoire sur la Grecque Christina Linardatou, du 15 juillet dernier à Detroit, risque d'entraver la procédure.

Le Brugeois Robin Barbiaux, 28 ans, champion de Belgique des mi-lourds (entre 76,203 et 79,378 kg), a par ailleurs décroché le titre du Benelux de la catégorie grâce à sa victoire, la 8e de sa carrière pour une seule défaite, par K.O. technique au troisième des dix rounds. Mohamed El Achi, 34 ans, a abandonné pour encaisser une 6e défaite en carrière, contre 20 victoires et 4 nuls.