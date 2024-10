Renvoyer des produits achetés sur internet gratuitement, bientôt fini? "Un retour pour un commerçant coûte environ 15 euros"

Généralement, les retours sont gratuits pour les clients, mais on le sait, rien n'est gratuit. Du coup, qui paye et combien coûte en moyenne le retour d'un produit ? Greet Dekocker, directrice de Becom, l'association belge du commerce électronique : "Un retour pour un commerçant coûte environ 15 euros. Donc ce n'est pas seulement le coût d'envoi ou du transport qu'on paye, mais on paye aussi la personne ou la main d'œuvre pour remettre le produit dans le stockage ou pour remballer le produit".

A ce prix-là, faut-il s'attendre à devoir, bientôt, à devoir payer pour retourner nos colis ? "Il n'y a pas de législation européenne qui oblige cela. Le commerçant a le droit de demander un prix pour le retour. On voit que de plus en plus de commerçants demandent un prix pour ceux qui ont un comportement de "serial returners", ceux qui retournent trop souvent. Un petit coût pour le retour va être demandé par les commerçants d'ici les années qui viennent", assure-t-elle.

Le fait que les jeunes aient plus tendance à retourner leurs colis par rapport à leurs ainés est contradictoire pour Becom, étant donné qu'ils sont, souvent, plus conscients des enjeux de durabilité et achètent plus régulièrement en deuxième main. "C'est un peu contradictoire", estime donc Greet Dekocker.