Résignation chez les employés d'Audi Brussels après l'annonce de la fermeture: "Je cherche déjà quelque chose ailleurs"

Le constructeur automobile allemand Audi a annoncé il y a quelques mois son intention de restructurer son usine bruxelloise, laissant planer la menace d'une fermeture et la suppression potentielle de 1.500 emplois dès octobre, puis de plus de 1.100 autres l'année prochaine.

"On a finalement une date, on savait que c'était fini, mais maintenant, on sait quand ce sera fini", note un travailleur, qui avoue déjà chercher quelque chose ailleurs. "Le repreneur, je n'y crois pas, pour moi l'usine va fermer. Je vais déjà chercher pour voir ce que je peux faire dans le futur. Dès que l'annonce a été faite, j'ai déjà commencé à regarder à droite et à gauche".

"C'est un peu dur", enchaîne un autre travailleur. "Maintenant qu'on a une date, ça devient un peu plus officiel. Ce n'est pas un soulagement, mais au moins, on sait à quoi s'attendre. On travaille, mais moins car certains sont toujours en chômage", explique-t-il.