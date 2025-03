Résultats catastrophiques: lors d'un test, 7 colis explosifs sur 8 ont passé les contrôles de nos aéroports

La sécurité des voyageurs est-elle remise en cause dans les aéroports de notre pays ? Un récent test rapporte des failles inquiétantes.

Même pour les tests annoncés, les performances restent insuffisantes avec seulement 9 colis détectés sur 15. Ces statistiques suscitent des interrogations profondes sur la qualité des dispositifs de sécurité en place. Un représentant du personnel n'a pas mâché ses mots en réagissant à ces résultats : "Dès le départ on laisse des fuites, à l'entrée on prend des risques donc effectivement c'est l'élément le plus important de l'aéroport en termes de sécurité. C'est inquiétant si ça se répète."

En février dernier, des tests de sécurité menés par la Commission européenne ont mis en lumière des failles préoccupantes dans les aéroports de Charleroi et de Zaventem. Ces évaluations avaient pour but de vérifier la capacité des équipes à détecter des substances explosives dissimulées dans les bagages en soute, un enjeu crucial pour la sécurité des voyageurs. Les résultats, particulièrement à Charleroi, n'ont pas rassuré : 7 colis contenant de la poudre explosive sur 8 n'ont pas été repérés par les dispositifs de contrôle.

Ces failles n'ont pas manqué de relancer le débat autour des dispositifs de sécurité. Si les autorités aéroportuaires insistent sur les mesures prises pour corriger ces lacunes, les avis des passagers sont partagés. Certains réclament davantage de vigilance, estimant que la situation impose un renforcement des contrôles. "Compte tenu de la situation actuelle, on devrait faire plus attention à tout ça", confie un voyageur. D'autres, en revanche, relativisent : "Non, ça ne m'inquiète pas du tout, parce que l'aéroport de Charleroi c'est vraiment un aéroport très strict."

Les aéroports réagissent

Face à ces résultats, la direction de l'aéroport de Charleroi n'a pas tardé à réagir dans un communiqué officiel. Elle y affirme : "Suite à cette non-conformité, une mesure compensatoire a été très rapidement déployée sur le terrain alors qu'un plan d'action structurel est en cours d'implémentation." Ces mesures comprennent notamment un renforcement significatif des contrôles de bagages. Désormais, 25 % des bagages sont soumis à des vérifications approfondies, contre seulement 10 % auparavant.

Cependant, les syndicats mettent en avant des problématiques plus larges qui pourraient expliquer certaines insuffisances. Ils dénoncent la pression économique exercée sur les infrastructures aéroportuaires. "L'aéroport est à tout niveau sous pression économique. L'aéroport, c'est un outil qui doit rapporter de l'argent. La région Wallonne n'est plus la seule actionnaire et donc tous les postes sont soumis à pression", souligne Carl Yernaux, secrétaire permanent CNE. Ce contexte financier tendu pourrait, selon eux, affecter indirectement la sécurité des installations.

Les failles dans les dispositifs ne se limitent pas au seul aéroport de Charleroi. L'aéroport de Zaventem a également été soumis à des tests similaires et présente des résultats qualifiés "d'améliorables". Malgré ces nouvelles peu rassurantes, les deux infrastructures réaffirment que la sécurité reste leur "priorité numéro un". Néanmoins, ces incidents rappellent l'importance d'un renforcement constant des procédures pour prévenir toute menace potentielle.