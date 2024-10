Retard de chantier sur la E411: "Il est temps que la SOFICO s'explique", assène le ministre wallon de la Mobilité

Un nouveau report de la fin des travaux qui sont effectués sur la E411 depuis un an et demi a été annoncé. Le ministre wallon de la Mobilité s'est exprimé sur ce point épineux de la circulation wallonne.

Invité du 7h50 de bel RTL, le ministre wallon de la Mobilité, François Desquesnes (Les Engagés), a été interrogé sur de nombreux points chauds. Notamment les travaux sur la E411 Namur-Bruxelles qui durent depuis un an et demi et qui vont être prolongé jusque (au moins) en juin 2025.

Pour François Desquesnes, il s'agit surtout d'explication et pas (encore) d'excuses : "Il faut s'expliquer et s'il y a eu des fautes et des erreurs, alors il faut s'excuser. Je ne connais pas les détails du déroulé, c'est la société de gestion des autoroutes qui est en charge de ce dossier, mais il faut que ça change."

"J'ai rencontré des entrepreneurs de voirie qui m'ont dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'il arrive qu'on leur attribue plusieurs chantiers et qu'on leur demande de les commencer en même temps alors qu'ils n'ont pas assez d'équipes. Ça ne va pas et il faut davantage de coordination et de dialogue entre la SOFICO et les entrepreneurs pour que quand les travaux commencent, ce soit fait à fond."

"Par ailleurs, les chantiers doivent être davantage fluides", ajoute le ministre wallon. "Nous avons un projet qui concerne les adaptations de vitesses vairables sur les chantiers. Quand il y a beaucoup de circulation, la vitesse doit être réduite. Par contre, quand on est en période plus fluide (la nuit par exemple), on peut admettre que la vitesse soit plus importante."

Concernant l'échéance annoncée de juin 2025, le ministre wallon ne veut pas promettre que le délais sera tenu.