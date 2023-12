Revalorisation et prolongation d'une prime: les sages-femmes sont parvenues à un accord avec le ministre Vandenbroucke

En plus d'une revalorisation attendue en 2024, elles ont obtenu la prolongation de "la prime prévue pour les sages-femmes conventionnées, pour un an, ce qui équivaut à 2,3 millions d'euros".

Les organisations des sages-femmes avaient rendez-vous mardi, afin de revenir sur la revalorisation des consultations post-partum et les propositions élaborées en ce sens par le ministre Vandenbroucke.

"Le plus important, c'est le fait d'avoir revu la convention sages-femmes pour l'ensemble de la profession, en milieu hospitalier et extra-hospitalier. Nous sommes heureuses d'avoir mené ce combat, remporté grâce à la solidarité entre les sages-femmes du sud et du nord du pays."