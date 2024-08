Ryanair ouvre neuf nouvelles lignes depuis Charleroi pour cet hiver: découvrez lesquelles

Dans le même temps, Michael O'Leary s'est plaint de coûts aéroportuaires jugés "élevés" à Brussels Airport et qui rendent "Zaventem plus cher que la plupart des aéroports concurrents en Europe".

"Il est totalement inacceptable que des milliers de vols européens continuent d'être retardés ou annulés à cause des pénuries de personnel du contrôle aérien et de leur mauvaise gestion", a-t-il clamé, invitant la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à prendre des mesures.

L'homme fort de Ryanair a ajouté attendre près de dix millions de passagers sur ses vols depuis et vers la Belgique cette année : 8,9 millions depuis et vers Charleroi et environ 1,2 million depuis et vers Zaventem.