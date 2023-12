Sébastien vit dans un centre d'accueil avec ses huit enfants: "Je n'aurais jamais imaginé"

Un enfant sur six vit dans la pauvreté en Belgique. C'est ce que révèle ce mercredi un rapport de l'Unicef . On y apprend, entre autres, que 20% des enfants sont considérés comme mal-logés. C'est le cas de cette famille nombreuse.

"Je ne me serais jamais imaginé vivre dans l'état dans lequel je suis actuellement." Sébastien a tout perdu. Le papa de huit enfants était pourtant propriétaire d'une maison. Mais il y a quelques mois, elle a été déclarée insalubre: "Les enfants manquaient d'espace. Ça ne leur a pas permis de s'épanouir comme on aurait voulu qu'ils s'épanouissent."

La situation de Sébastien et sa famille n'est pas isolée. Le dernier rapport de l'Unicef révèle que près de 20% des enfants sont considérés comme mal-logés. "C'est extrêmement préoccupant parce que ça a des conséquences sur leur santé, sur leur développement, mais aussi sur le long terme puisqu'ils sont en pleine construction", explique Maud Dominicy, responsable des droits de l'enfant à l'Unicef.

Dans le centre d'accueil de Sébastien, les équipes sont bien conscientes de ce problème. Tout est fait pour que les enfants aient accès aux soins de santé et soient scolarisés: "On essaye de les motiver et de quelque part changer leur avenir. Souvent, ils reproduisent la vie des parents et on essaye de casser ce cycle", avance Emmanuel Mathieu, directeur pédagogique à l'ASBL Le Triangle.

Exemple ce mercredi, malgré les conditions difficiles, les enfants du centre ont eu le plaisir de recevoir la visite de Saint-Nicolas.