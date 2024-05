Signé Giltay: si on peut "voler" la voix de Scarlett Johansson, qu'en sera-t-il des milliers de comédiens qui vivent du doublage?

L'inquiétude monte chez les doubleurs et les traducteurs, ce sont des professions indispensables jusqu'à présent pour les industries du livre et du cinéma. De nombreux contrats sont supprimés déjà maintenant ou revus à la baisse à cause de l'IA, l’intelligence artificielle.

Les entreprises ont de plus en plus recours à l’IA et il se pourrait que les doubleurs et les traducteurs perdent leur boulot. Or, ils se défendent en affirmant que dans ces domaines artistiques, c'est la touche humaine qui fait la différence.

"L'IA a volé mon travail, du jour au lendemain", c'est le genre de phrase qu'on entend de plus en plus souvent chez les écrivains-traducteurs. Ils sont confrontés à une dégradation des conditions de leur activité. Dans un article récent, Le Figaro a recensé de nombreux témoignages. Les maisons d'édition préfèreraient se tourner vers l'intelligence artificielle pour faire des économies. Et quand ils conservent quelques contrats, ils ne sont plus considérés comme auteurs mais prestataires de services. Ainsi, un traducteur quadragénaire a déclaré au Figaro: "On me demande désormais d'éditer à la marge des textes qui ont préalablement été traduits par une machine."