SMS du SPF Justice invitant à payer une amende: s'agit-il de vrais messages ou d'une arnaque?

Le message en question dit ceci : "SPF Justice : une amende en votre encontre est en attente pour violation du code de la route. Veuillez régler ceci via ce site : spfjusticebelgium.com".

Plusieurs personnes ont appuyé sur le bouton orange Alertez-nous pour la même raison. Arnaud et Haroun ont tous reçu un SMS du SPF Justice les invitant à payer une amende. Tout a l'air authentique à première vue, mais ils ont des doutes. S'agit-il d'une arnaque ?

La première chose à savoir, et c'est la plus importante, c'est que la police et la justice n'envoient jamais de demandes de paiement par SMS ou sur votre adresse mail privée.

Vos amendes, vous les recevez par la poste et vous pouvez les consulter sur un site internet : une boîte mail sécurisée sur le site Just-on-web, dans la catégorie : My Justice.

Vous pouvez vous connecter avec votre carte d'identité, ou via ITSME et vous y retrouvez tous vos dossiers en cours, par exemple, un jugement ou une amende. Et c'est là que vous pourrez notamment la payer.