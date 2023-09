Soins dentaires gratuits, gobelets réutilisables, peines de prison: voici tout ce qui va changer au 1er septembre

Chaque mois, certaines règles et autres textes de loi sont modifiés, annulés, remplacés, créés. Nous reprenons ce vendredi 1er septembre tout ce qui change et qui vous concerne de près ou de très loin.

À partir de ce vendredi 1er septembre, les soins bucco-dentaires seront mieux remboursés. Dans ce cadre, les visites chez le dentiste seront désormais gratuites pour tous les jeunes jusqu'à l'âge de 19 ans. Depuis 2009, la gratuité était d'application jusqu'à 18 ans. Par ailleurs, l'examen buccal parodontal sera désormais remboursé jusqu'au 60e anniversaire, au lieu du 55e. Enfin, la limite d'âge pour le remboursement de l'examen buccal annuel est complètement supprimée. Jusqu'à présent, il n'y avait plus de remboursement à partir de 80 ans. À partir de 19 ans, il faut néanmoins payer le ticket modérateur. Un budget de 7 millions d'euros dans le secteur dentaire est prévu. Sur ce montant, 5,5 millions d'euros sont consacrés à l'amélioration du remboursement des soins dentaires.

Justice

À partir de septembre, les peines de 6 mois à 2 ans de prison seront également exécutées avec l'entrée en vigueur de la dernière phase de la réforme du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Pendant plusieurs années, les peines de prison allant jusqu'à 3 ans n'étaient que rarement exécutées en raison du manque de place dans les établissements pénitentiaires. Elles ont notamment été remplacées par une surveillance électronique. Selon le ministre Van Quickenborne, cette "impunité" est cependant l'une des raisons du taux de récidive élevé et donc aussi de la surpopulation carcérale. Il a donc progressivement réintroduit l'exécution effective des peines plus courtes ces dernières années, même si la réforme a pris du retard.

Depuis septembre dernier, les peines de prison comprises entre 2 et 3 ans sont exécutées, et ce sera également le cas pour les peines inférieures à 2 ans à partir du 1er septembre 2023. Le ministre souhaite par ailleurs abolir les peines de moins de 6 mois, a-t-il déclaré au début de la législature. Pour l'exécution de ces peines, la Justice a ouvert de nouveaux centres de détention, de plus petite taille et avec un niveau de sécurité inférieur, où les détenus sont accompagnés pour leur réinsertion dans la société. Les nouvelles prisons de Haren et de Termonde ont également ouvert leurs portes.