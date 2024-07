Soldes d’été: les commerçants débutent la période dans l’incertitude

Plus de la moitié des commerçants interrogés par l'Union des classes moyennes (UCM) et le Syndicat neutre des indépendants (SNI) confirment des ventes en berne durant ces derniers mois. "Quatre commerçants sur 10 (39.6%) s’attendent à des ventes moins importantes en juillet 2024. Ils étaient 30% l'an passé", indique l'UCM.

"Des réductions plus hautes que la normale"

Dans ce contexte, bon nombre d'entre eux sont prêts à proposer des rabais plus importants dès le 1er juillet, jusqu'à - 50%. "La première semaine sera cruciale pour les petits commerçants : si les ventes sont décevantes en raison d'une météo plus défavorable, par exemple, il faudra s'attendre à voir des remises rapidement plus élevées", affirme le SNI. "Les stocks sont plus élevés que l'an passé pour plus de la moitié des commerçants (...) Une situation qui va les encourager à proposer des réductions plus hautes que la normale", analyse pour sa part l'UCM.