Pour ces soldes d'été, des réductions plus élevées que d'habitude sont à prévoir: "Si on peut faire de belles affaires, c'est bien"

Bonne nouvelle pour les consommateurs, il y aura des réductions plus élevées que la normale lors des soldes de cet été.

Elles sont déjà bien visibles sur les vitrines des magasins : les réductions. Si les soldes débutent ce 1er juillet, les offres conjointes et autres ventes privées ont déjà commencé depuis plusieurs jours.

"Si on peut faire de bonnes affaires, oui, c'est bien. Mais surtout, il ne faut pas acheter n'importe quoi et trouver quelque chose qui nous plaît. C'est peut-être l'occasion d'acheter une pièce plus belle parce qu'elle est soldée", explique une cliente d'un magasin.