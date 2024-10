Testachats dépose plainte contre dix festivals belges: voici lesquels et pourquoi

Certains festivals en profiteraient même pour restreindre les conditions d'échange et de revente des tickets "afin d'en tirer profit". Et de citer le Pukkelpop en exemple qui "imposait des frais de 16 euros pour la revente d'un billet".

Par ailleurs, deux festivals ne remboursaient pas les tickets boisson et nourriture non dépensés. Testachats demande donc aux autorités de mieux contrôler ces événements et encourage les organisateurs à "mieux faire l'année prochaine". Les dix festivals mis en cause sont Couleur Café, Paradise City, Graspop, Rock Werchter, Pukkelpop, Tomorrowland, Ronquières, Lokerse Feesten, les Ardentes et Dour.