Theo Francken révèle qu'un "plan de résilience" est en cours d'élaboration en cas d'invasion russe

Le ministre fédéral de la Défense et bourgmestre de Lubbeek, Theo Francken, était l'invité de RTL Info Signatures ce mercredi 26 février.

Membre important de la N-VA et ministre fédéral de la Défense, Theo Francken était l'invité de RTL Info Signatures. Au vu de la situation critique entre la Russie et l'Ukraine, il s'est exprimé sur une possible invasion chez nous. Pourrait-on en arriver à ce scénario ?

"Il y a une grande menace, c'est sûr, parce que l'armée russe est très forte. Et nous, ce n'est pas le cas, parce que nous n'avons pas cette expérience. C'est pour ça que notre posture doit être une posture très forte, très robuste", explique-t-il.