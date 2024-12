"Tout le monde est gagnant": pour avoir plus de budget, de nombreux Belges revendent leurs vieux objets

Qui dit fin d'année, dit cadeaux. Et ces derniers peuvent coûter cher. Pour financer leurs achats, certains choisissent de vendre leurs anciens objets. "Je préfère les vendre à des gens qui en ont plus besoin que moi. Cela me permet d'acheter des cadeaux pour mes proches", explique un adepte de cette pratique. Comme lui, de nombreuses personnes n'hésitent pas à se débarrasser des choses dont elles n'ont plus l'utilité.

On observe une hausse de 30%

Cette tendance existe tout au long de l'année, mais elle s'accentue à l'approche des fêtes. "On observe clairement une hausse de 30 % pour les petits objets, pas forcément pour le mobilier. Mais pour les petits objets, il y a une forte augmentation des ventes et des achats", précise Benoît Savoldi, gérant de quatre magasins d'achat-vente d'occasion. Selon lui, ce choix est parfaitement logique : "Pourquoi garder des objets inutilisés ? Autant récupérer un peu d'argent et se faire plaisir."