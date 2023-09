Trois enfants infectés au "ténia de porc", en Flandre: la maladie pourrait-elle se répandre dans le pays?

À l'école primaire Het Molentje de Lierre, en Flandre, une vigilance accrue est de mise après que trois élèves âgés de huit, neuf et dix ans aient été infectés par le ténia du porc en juin 2023, peu avant la fin de l'année scolaire. Les enfants ont présenté des symptômes tels que fatigue, maux de tête, crises d'épilepsie, et l'un d'entre eux a même eu une larve de ténia logée dans son cerveau, diagnostiquée grâce à une IRM. Heureusement, les trois enfants ont été traités avec succès, mais en raison du caractère contagieux et dangereux du ténia, l'école maintient une grande prudence.

La directrice de l'établissement, Griet Roussau, avait immédiatement informé les parents et le personnel médical de la région. Des examens ont été effectués sur tout le personnel de l'école, mais aucune autre infection n'a été détectée. L'origine de l'infection demeure floue, bien qu'il soit probable qu'elle soit survenue il y a un an et demi à trois ans, sans que l'on sache qui l'a introduite.

Le ténia du porc n'est pas courant en Occident depuis les années 1960, il est principalement présent en Amérique du Sud, en Afrique subsahélienne et en Asie du Sud-Est. Une enquête est en cours pour déterminer l'hôte de l'infection, avec un questionnaire adressé aux parents des élèves sur leurs voyages dans les zones où le ténia du porc est présent et leurs habitudes alimentaires.