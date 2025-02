Trois grandes tendances ressortent: quelles sont les habitudes alimentaires des Belges?

Avec des habitudes alimentaires qui changent de plus en plus, une question se pose: que mangeons-nous en 2025 ? Pour le savoir, il faut se tourner vers une célèbre plateforme de livraison de repas bien connue en Belgique.

Et ce qui en ressort, ce sont trois grandes tendances alimentaires. Notre journaliste explique : "Elles peuvent être résumées en trois mots-clés : bien-être, transparence et végétal. Ce que l'on constate aujourd’hui, c’est que les Belges veulent savoir ce qu’ils consomment. Ils veulent connaître l’origine de leurs aliments. Huit consommateurs sur dix accordent de l’importance à cette transparence, motivés par l’envie de manger plus équilibré et plus sain".

Malheureusement, un élément clé vient poser problème : le prix. En effet, le coût des produits frais ou biologiques constitue un frein pour de nombreuses personnes. "Le prix est le critère numéro un lors des courses, en tout cas pour 74 % des Belges. Aujourd’hui, le défi pour les entreprises et les restaurants est donc de proposer des options saines à un prix abordable", précise notre journaliste en plateau.

Une autre tendance de plus en plus marquée concerne l’attrait des Belges pour le végétal. "Plus de 50 % des Belges opteront pour des alternatives végétales dans les prochaines années. Mais attention, cela ne signifie pas pour autant qu’ils sont prêts à consommer des burgers à base d’insectes ou de la viande cultivée en laboratoire. Les marques l’ont bien compris et développent de nouveaux produits pour répondre à cette demande".

Enfin, dernière tendance étudiée : l’alimentation n’est plus perçue comme un simple besoin fonctionnel. Non, c’est bien plus que cela, comme l’explique notre journaliste : "Les Belges considèrent aujourd’hui l’alimentation comme un moyen de se sentir bien dans leur corps et dans leur peau. On l’observe dans les supermarchés : la demande pour les produits enrichis en protéines ou les compléments à base de collagène est en forte progression. Cette tendance intéresse notamment 41 % des Belges et est particulièrement marquée chez les 18-34 ans".