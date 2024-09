Un acteur accusé d'agression sexuelle (mais pas condamné) a-t-il le droit de continuer son métier?

C’est cette semaine que l’acteur et réalisateur Nicolas Bedos comparaitra devant le tribunal correctionnel de Paris où il sera jugé pour "agression sexuelle". Nicolas Bedos est notamment accusé d’avoir embrassé de force une femme à la sortie d’une boite de nuit en mai 2023. Depuis la sortie dans la presse de ces accusations, le comédien français s’est fait extrêmement discret. Dans les pages de la Tribune, son ancienne compagne Elsa Zylberstein va même plus loin en confiant que depuis près d’un an, Nicolas Bedos ne sort plus de chez lui.