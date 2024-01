Un employé sur deux s’ennuie parfois au travail: que peuvent faire les entreprises ?

"Les résultats principaux de cette étude, c’est qu’un travailleur sur deux a exprimé son ennui, parfois au travail. Donc, 46% pour être plus précis. Après, il faut prendre un peu de distance sur les chiffres. Nous n’avons pas posé de questions sur la durée de cet ennui. On leur a juste demandé : "Est-ce que parfois ressentez-vous ce sentiment d’ennui ?". Et donc la réponse a été positive pour près de la moitié des répondants".

Comment expliquer que certains employés disent s'ennuyer au travail ?

"Cela va dépendre. Ce que nous avons observé, c’est une différence en ce qui concerne l’âge des répondants. Les salariés plus jeunes sont plus nombreux à s’ennuyer au travail. Ils sont 59%. Et plus l’âge augmente, moins les salariés vont être nombreux à exprimer cet ennui. Après 35 ans, ils ne sont plus que 38% et, après 55 ans, ils ne sont plus que 31%. Donc, on voit vraiment que l’âge et l’expérience va avoir un impact sur ce sentiment d’ennui".