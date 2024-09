Un homme acquitté d'une tentative d'assassinat mais condamné pour menaces envers son ex

Le 7 février 2024, la police était intervenue en urgence au domicile du prévenu. L'homme avait affirmé auprès de plusieurs personnes avoir l'intention de tuer son ex-compagne. Très agressif et menaçant, il disait avoir acheté une arme de type airsoft pour la modifier et en faire une arme létale. L'individu avait été intercepté peu avant de mettre son plan à exécution, alors qu'il était sous l'influence d'alcool, de stupéfiants et de médicaments.

Le parquet estimait que le quadragénaire avait déjà mûri son projet criminel, même s'il n'était pas encore passé à l'acte. Le ministère public avait donc requis 50 mois de prison pour tentative d'assassinat.