Un nouveau partenaire et un projet de tour du monde pour Jonas Gerckens

Dès l'an prochain, Volvo et Curium seront les partenaires principaux d'un projet qui va mener jusqu'au Globe40 en 2025-2026, un tour du monde en double, en 6 étapes. Cette nouvelle équipe naviguera sous pavillon belge avec comme skipper principal, Jonas Gerckens.

"Après une saison 2023 compliquée, je suis évidemment ravi de pouvoir annoncer ce partenariat et ce défi passionnant qui emmènera un bateau belge (et un équipage à forte connotation noir-jaune-rouge) sur les océans du Globe pour jouer la gagne. C'est une immense fierté pour moi, mon équipe et l'ensemble de mes partenaires. Avec 90% du budget déjà bouclé, on est sur les rails", s'est réjoui Jonas Gerckens, 43 ans.