Un premier festival international du "café de spécialité" à Bruxelles

La Gare maritime sera ce week-end le théâtre du premier Brussels Coffee Show, un événement international dédié au "café de spécialité" déjà passé par Amsterdam, Paris et Londres. Durant deux jours, une cinquantaine d'exposants inviteront les visiteurs à se plonger dans l'univers du café et à la découvrir sous toutes ses formes.

La Belgique compte une centaine de torréfacteurs et quelque 300 coffee shops, un chiffre qui ne cesse d'augmenter, notamment dans la capitale. Pourtant, peu de consommateurs de café sont réellement au courant de ses subtilités.

"Tout le monde boit du café mais dès qu'on creuse un petit peu, on se rend compte que personne ne sait vraiment ce que c'est", relève avec humour Thibaut Wyngaard, fondateur de la plate-forme OK Coffee et consultant internationalement reconnu en la matière.