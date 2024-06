Un p'tit truc en plus: le film qui cartonne dans les yeux de Lucile, 8 ans, porteuse de trisomie 21 et de sa maman

C'est le plus gros succès du cinéma en 2024 : le film d'Arthus, "Un p'tit truc en plus", totalise plus de 5 millions d'entrées en France en seulement un mois de diffusion. On n'avait plus vu de tels chiffres depuis "Bienvenue chez les Ch'tis".

Le film met en lumière les personnes en situation de handicap et leur inclusion dans la société. C'est l'occasion de les mettre en lumière quasiment 30 ans après "Le 8e jour" en 1996.