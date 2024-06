Une intelligence artificielle permet de retranscrire vos paroles en CV: "25% des personnes bloquent au moment de l'envoyer"

L'intelligence artificielle peut aussi s'avérer utile notamment pour rédiger un CV. Certains demandeurs d'emploi ont effectivement parfois des difficultés à rédiger et mettre en forme leur curriculum vitae. Un prestataire de service d'interim propose un service nouvelle génération, notamment pour les personnes étrangères.

Après le briefing, Lucas doit parler ensuite dans sa langue maternelle, le portugais. L'intelligence artificielle se charge ensuite de générer son CV en français. "Pour moi, c'est vraiment très intéressant qu'il y ait cette possibilité pour que je puisse utiliser ma langue maternelle pour parler de mes expériences professionnelles et avoir toutes mes qualifications reprises en français."

Lucas, originaire du Brésil, recherche un emploi. Pour lui, la langue française est une barrière. Alors pour aider les demandeurs d'emploi dans la même situation, une agence d'intérim de Halle utilise une nouvelle technique pour réaliser son CV. "On va faire le CV avec l'aide de l'intelligence artificielle", lui indique sa conseillère. "Il faut remplir une sorte de questionnaire, donc remplir le nom, prénom, date de naissance, puis toutes les formations professionnelles qu'ils ont faites...", explique Cindy Dedroog, consultante interim.

Cet outil est accessible en 35 langues, gratuitement et en ligne. "Ce qu'on voit, si on regarde sur notre site internet, il y a 25% des personnes qui ne vont pas jusqu'à la fin parce qu'ils doivent télécharger à un certain moment un CV", affirme Frédéric Van Waeijenberge, porte-parole d'Adecco Belgique. "Donc il y a 25% des personnes qui bloquent à ce moment-là. Il faut bien se rendre compte, il y a vraiment une pénurie de candidats, donc c'est vraiment dommage que le CV soit tellement un désavantage."

Après quelques minutes, Lucas repart avec son CV. Malgré quelques erreurs sur le papiers. On y apprend qu'il possède un diplôme de droit. Grâce à cet outil, l'agence pense pouvoir aider 8000 personnes supplémentaires à trouver un emploi en Belgique.