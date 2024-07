Valérie Glatigny (MR) veut une nouvelle évaluation en troisième primaire: "C'est un service qu'on rend à l'enfant"

Le niveau de la connaissance des élèves francophones est souvent pointé du doigt. Selon la vaste enquête internationale PISA, le niveau des élèves belges est en baisse. C'était en tout cas le cas en 2022, lorsque 2913 jeunes de 15 ans issus de 103 établissements de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont pris part à l’évaluation.

Qu'est-ce que Valérie Glatigny compte faire, en tant que nouvelle ministre de l'Enseignement en FWB, pour améliorer le niveau des jeunes francophones ? "Il y a un enseignement en francophonie qui est jugé comme inégalitaire. Les tests PISA l'indiquent. Et donc ce qu'on veut, c'est, par exemple, avancer l'obligation d'inscription scolaire à 3 ans parce qu'on sait qu'il faut travailler le plus tôt possible sur une émancipation de nos enfants, de nos jeunes et une mise à niveau identique pour chacun. Cela a passe vraiment par cette inscription le plus tôt possible dans un processus scolaire", répond-elle à Luc Gilson dans le RTL info 19h.