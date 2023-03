Une première en Belgique: le prestigieux Gault & Millau a récompensé... un hôpital

Potée et lard, un menu dont les critiques culinaires reprendraient bien une portion. Anne et ses collègues préparent chaque jour des centaines de repas pour les patients de l'hôpital. Ils sont aujourd'hui couronnés d'un label de qualité par le Gault & Millau.

"De plus en plus de directions voient que les repas contribuent au processus de guérison et donc elles dégagent plus de moyens pour permettre aux patients de bien manger. Et c'est très bien pour le secteur", déclare Willem Assaert, expert culinaire pour le Gault & Millau

Pour décerner ce prix, les inspecteurs ont goûté 16 repas et leurs variantes diététiques, à huit moments différents. Des plats chauds servis le midi, ils ont surtout salué le goût, les arômes, la texture, la consistance et l'équilibre des saveurs de ce qui est servi dans l'assiette des patients, comme Gemma : "C'est très bon, je vais d'ailleurs en reprendre un peu", déclare la patiente hospitalisée.

"Ça coûte un peu plus cher, c'est sûr, parce qu'on utilise des produits frais plutôt que des produits surgelés. Mais on n'a pas le choix si on veut de la qualité", explique Wim Tallieu, chef de cuisine.