Une référence à un rite païen très ancien: d'où vient la traditionnelle bûche de Noël et en mange-t-on dans les autres pays?

Pour connaître les origines de la bûche, direction l'une des plus anciennes pâtisseries de la capitale. Elle a ouvert ses portes en 1897 et propose des bûches… depuis le début. Philippe Nihoul, le pâtissier, raconte: "Mon arrière-grand-père faisait déjà effectivement des bûches. Mais attention, la bûche est surtout popularisée après la guerre."

Puis, durant des siècles, les habitants amenaient chez eux une bûche la plus grosse possible. Elle devait brûler durant toute la période de Noël.

En Espagne, le soir du réveillon, on déguste plutôt le turrón, une sorte de nougat aux amandes. En Angleterre, on préfère le pudding de Noël, parfois flambé. En Italie, on ne présente plus le panettone.

En Amérique latine, on s'éloigne encore de nos traditions. Diana Ortiz, belge d'origine colombienne, nous présente la natilla: "C'est une sorte de flan un peu plus dur." Ce dessert à base de dulce de leche (une confiture de lait) a un goût qui se rapproche du caramel. Chacun ses coutumes et ses desserts de Noël avec toujours le même but, se rassembler.