"Une vraie pluie de fientes": à Frameries, des étourneaux empoisonnent la vie d'un quartier

"Le matin comme la fin d'après-midi, ces oiseaux passent et repassent sur les propriétés, sur les jardins et toutes les fillantes tombent ici", témoigne Pasqualino Sabia, riverain.

Les déjections sont particulièrement corrosives pour les carrosseries des voitures. Les coupoles à l'intérieur des habitations sont également souillées. "On a même peur de rentrer nos courses parce qu'on fait les courses en fin d'après-midi, donc vers 17-18h, c'est l'heure où tous les étourneaux reviennent. Une fois, on a même dû courir pour rentrer parce que c'était une vraie pluie de fientes", s'indigne Guillaume Gallez, riverain.

"On ne peut pas les chasser"

Parmi les solutions avancées, celle de faire appel à un fauconnier semble être "la" bonne. Le sujet a été évoqué lors du conseil communal, mais ce n'est pas si simple. "C'est une espèce protégée et donc selon des directives européennes appliquées en droit wallon, on ne peut pas les chasser. Il faut obtenir une dérogation du département de la nature et forêt de la région wallonne. C'est un peu tout ça qu'il faut regarder pour voir ce qu'il est possible de faire", explique Manu Disabato, bourgmestre de Frameries.

Le bourgmestre est catégorique : il n'est pas question d'éloigner les étourneaux pour déplacer le problème dans un autre quartier. Sans solution, les habitants espèrent que l'arrivée du printemps provoquera leur départ.