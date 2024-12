"Ils peuvent créer un accident mortel": voici l'étonnante façon dont Serge éloigne les oiseaux des avions à l'aéroport de Charleroi

Émettre des cris d'oiseaux est une autre solution. "On a à chaque fois un son qui correspond au type d'oiseau. Le but est de les effaroucher et de les envoyer un peu plus loin dans une zone plus sécurisée pour eux. On émet des cris de détresse ou des cris de reproduction", ajoute Serge Schidlowsky.

La gestion des oiseaux est une priorité pour tous les aéroports. Certains utilisent des rapaces ou des canons. Hérons, buses et faucons... Les plus gros oiseaux sont les plus à risque.

Au niveau prévention, il faut éviter d'attirer les oiseaux, comme par exemple avec des filets qui couvrent un bassin d'orage près de l'aéroport.

"On a des politiques de gestion des terrains aux alentours, qui évitent de cultiver des graminées ou ce genre de nourriture pour les oiseaux, pour ne pas les inciter à venir nicher sur les aéroports", explique Benoit Marissal, commandant de l'aéroport pour le SPW.

Le laser est encore un autre outil pour chasser sans nuire. Les oiseaux, un défi permanent du lever au coucher du soleil.