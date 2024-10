"On va voir": le porte-parole d'Audi Brussels n'est pas très confiant sur le futur de l'usine bruxelloise

La direction ajoute prévoir de finaliser le processus d'information et de consultation, dans le cadre de la loi Renault, lors du comité d'entreprise extraordinaire programmé le 12 novembre.

Encore de l'espoir

Il y a finalement un investisseur potentiel. C'est ce qu'ont annoncé les syndicats et la direction à l'issue d'un conseil d'entreprise extraordinaire chez le constructeur automobile.

"Audi Brussels est actuellement en contact avec un investisseur potentiel", confirme Peter D'hoore, responsable de la communication externe chez Audi Brussels. "Il s'agit d'un investisseur différent de celui qui avait déjà obtenu une prolongation du délai. Il est issu du secteur des véhicules utilitaires (camions et bus) et avait déjà été contacté précédemment par Audi." Il ajoute : "On doit se mettre autour de la table. On verra quelle sera son offre".

Peter D'hoore annonce également un nouveau Conseil d'entreprise extraordinaire le 12 novembre. "Nous donnerons des nouvelles à ce moment-là", ajoute-t-il. Est-ce que d'autres licenciements sont à prévoir ? "Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y aura pas d'autres licenciements cette année. Pour l'année prochaine, on va voir ce que l'on va faire si l'on ne produit plus de voitures. Il y aura des conséquences", conclut Peter D'hoore.