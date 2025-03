Virage stratégique pour l’armée belge: voici le plan du ministre Théo Francken pour la Défense

Le ministre de la Défense, Theo Francken, a présenté sa déclaration de politique générale. Il annonce un virage stratégique vers une défense plus robuste, une réindustrialisation militaire et un renforcement des effectifs.

"Nous devons passer d'une approche de ‘War of choice’ (guerre de choix) à une ‘War of necessity’ (guerre de nécessité)", déclare Theo Francken, en présentant les points principaux de sa déclaration de politique générale.

Pour le ministre, cela implique une montée en puissance des capacités militaires, avec "des systèmes d’armement plus lourds, plus de munitions et des troupes plus nombreuses et mieux préparées". L'objectif : une armée "prête à combattre dès ce soir et à se préparer pour demain".

La priorité est donnée à la défense collective et à la dissuasion, notamment sur le flanc Est de l'OTAN, "qui redevient le point central de nos opérations extérieures". Toutefois, "nous n'oublions pas le Sud", précise-t-il, en annonçant un nouveau plan stratégique et une loi de programmation avant l’été.

Des sites industriels désaffectés reconverties

Pour assurer cette transformation, la Belgique doit renforcer son industrie de défense. "Nous devons construire notre propre industrie et augmenter la production", insiste le ministre. Un plan de transformation est en cours, avec la reconversion de sites industriels désaffectés en usines de production militaire. "Audi Bruxelles sera le premier test", annonce-t-il, précisant qu'il visitera le site mardi avec des entreprises de défense intéressées.