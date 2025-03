L'armée belge serait-elle opérationnelle pour une mission de maintien de la paix en Ukraine? "Globalement, nous avons assez de gens"

La Belgique peut compter sur 31.400 militaires, 25.000 actifs, 6.400 réservistes. Le recrutement actuel doit permettre d'augmenter nos capacités de 4.000 hommes et femmes supplémentaires.

En 2024, la défense belge n'est pas restée inactive. Des exercices ont eu lieu dans tous les secteurs stratégiques. Objectif ? Maintenir nos capacités opérationnelles. Un défi de taille, car notre pays possède une des plus petites armées européennes.

"Globalement, nous avons assez de gens. C'est clair que toutes les unités ne sont pas sont complètes, mais par rapport à ce qu'il faut mettre sur le terrain, nous avons globalement assez de gens. Maintenant, il faut monter en effectifs", explique Frederik Vansina, chef de la Défense. "La défense est intéressante pour les jeunes. On va avoir des drones, on a du cyber...On a vraiment beaucoup d'outils modernes à offrir aux jeunes pour faire une très belle carrière".

La Belgique dispose pour sa composante terre de 4.600 véhicules, mais pas de tanks. Côté maritime, nous possédons deux frégates et deux patrouilleurs. Leur atout : surveillance et déminage. Dans les airs, notre pays est pauvre par rapport à nos voisins : 110 avions au total, dont 45 aptes au combat et 6 gros-porteurs A400M. À cela, s'ajoutent 20 hélicoptères, dont les fameux NH90.

Notre pays peut mobiliser des moyens, par exemple dans le cadre du conflit ukrainien, rappelle le chef de la défense : "On pourrait décider d'envoyer les F-16 qu'on a planifiés d'envoyer en Islande, par exemple, de les envoyer en Ukraine. Des troupes qu'on va envoyer en Roumanie, de les rediriger vers l'Ukraine. Des navires pour aider dans le déminage de la mer Noire, tout ça est possible".

De nouveaux programmes militaires sont en cours pour renforcer les capacités de la défense. À l'échelle mondiale, nos forces militaires se classent à la 70e place sur 145, selon un rapport d'experts.