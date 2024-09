Visé, seul club belge avec le maximum de points, en tête après 2 journées

Le classement du championnat voit Visé partager la tête avec Aalsmeer et Volendam qui comptent 4 points. Ces trois équipes sont suivies par un peloton de six équipes comptant deux points: Eupen, Hubo, Pelt, Bocholt, Houten et Bevo. Sasja, Hurry Up et les Lions partagent la lanterne rouge sans la moindre unité au compteur.

La troisième journée prévue samedi prochain propose un derby entre Hubo et Bocholt ainsi que le déplacement du HC Visé à Bevo.