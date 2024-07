Voici les gares les plus ponctuelles en Wallonie entre janvier et juin

À l'autre bout du tableau, les gares de Genk (Limbourg) et de Noorderkempen (Anvers) présentent les moins bons bulletins, avec un taux de ponctualité de, respectivement, 73,5 et 73,8 % pour les six premiers moins de l'année. Cela signifie que plus d'un quart des trains sont arrivés avec au moins six minutes de retard.

Hasselt (78,%), dans le Limbourg, et Turnhout (79,3%), en province d'Anvers, sont les deux autres gares présentant un taux de ponctualité inférieur à 80%.

Trois gares wallonnes figurent dans le top 10 des stations les moins ponctuelles: Eupen (81,3%) et Welkenraedt (81,9%) en province de Liège, et Quiévrain (92,9%) dans le Hainaut.