Le soleil est privilégié: voici les destinations les plus populaires au départ de l'aéroport de Bruxelles

Il y a eu quelque 3.309 vols sur la route entre Bruxelles et Madrid l'an dernier, avec 509.233 passagers transportés. Barcelone suit à bonne distance, avec 379.447 personnes transportées par avion sur 2.293 vols. Rome occupe la 3e marche du podium avec un peu moins de 310.000 voyageurs à bord d'un peu plus de 2.000 avions.

Madrid était la destination la plus populaire au départ de Brussels Airport l'an dernier, selon les données de l'office statistique européen Eurostat. La capitale espagnole devance Barcelone et Rome. Du côté de l'aéroport de Charleroi, c'est Bucarest qui l'emporte.

Londres Heatrow (291.432 passagers et 2.407 vols) et Francfort (272.914 et 2.653) complètent le top 5. A noter que 60,2% des passagers transportés voyageaient au sein de l'UE, tandis que les 39,8% avaient pour destination un pays hors du Vieux Continent.

A Charleroi, c'est Bucarest, la capitale roumaine, qui était la destination la plus populaire en 2023: 152.401 voyageurs sur 809 vols. La ville italienne de Bergame suit, avec environ 10.000 passagers en moins (142.242) sur un peu plus de vols pourtant (819). Budapest, en Hongrie, et ses 137.703 passagers, clôture le top 3. Les 4e et 5e places sont occupées par Trévise (Italie - 126.586) et Manchester (Royaume-Uni - 122.404).

Plus de 80% des voyageurs transportés depuis l'aéroport carolo se sont déplacés au sein de l'UE, pour 17,9% qui sont allés au-delà des frontières de l'Union.